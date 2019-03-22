Власти Якутии выделили местной авиакомпании субсидию на 1,7 млрд рублей

22.03.19 10:12

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22 марта. Interfax-Russia.ru - Государственное собрание Якутии (Ил Тумэн) приняло поправки в бюджет республики, выделив авиакомпании "Якутия" субсидию в размере 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы парламента в пятницу.

"Выделение субсидии позволит в 2019 году существенно повысить стабильность нашей республиканской авиакомпании, а также восстановить международные полеты и нарастить воздушный флот, необходимый для бесперебойного выполнения полетов на период реконструкции аэропорта "Якутск", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Якутии Владимира Солодова.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Росавиация выявила ряд нарушений в работе авиакомпании "Якутия", в том числе превышение полетных смен экипажей, фальсификацию техдокументации. В результате ведомство запретило "Якутии" выполнять международные рейсы: соответствующее ограничение сертификата действует до устранения всех недостатков.