Метро до аэропорта "Домодедово" строить не будут

22.03.19 10:25

© РИА Новости. Максим Блинов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Столичные власти не планируют строить линию метро к аэропорту "Домодедово", заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас нет в планах линии метро к аэропорту "Домодедово". На этом направлении есть железнодорожная ветка, которая будет развиваться, ее достаточно для обеспечения пассажиропотока", - сказал М.Хуснуллин в четверг в эфире радиостанции "Москва ФМ".

При этом он напомнил, что к аэропорту "Внуково" будет продлена Калининско-Солнцевская линия метро.

"Принято решение о строительстве метрополитена в поселок Внуково, в аэропорт. На этом участке протяженностью 5,2 км будут открыты две станции - "Пыхтино" и "Внуково", - добавил М.Хуснуллин.

По словам главы стройкомплекса столицы, пассажиропоток обеих станций в утренний "час пик" составит 10-12 тыс. человек.

Также М.Хуснуллин сообщил, что строительство Бирюлевской линии Московского метро планируется начать после 2025 года.

"Мы прорабатываем градостроительную документацию и готовимся к строительству новой Бирюлевской линии. Активные работы начнутся после 2025 года", - сказал М.Хуснуллин в четверг в эфире радиостанции "Москва FM".

Он отметил, что в настоящее время приоритетом для метростроителей остается возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

М.Хуснуллин напомнил, что протяженность Бирюлевской линии составит ориентировочно 34 км, на ней разместятся 14 станций. Новая линия стартует от станции Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ", в дальнейшем пройдет через район Бирюлево и выйдет на территорию "новой" Москвы.

Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев ранее отмечал, что Бирюлевская ветка соединит станции БКЛ и МЦК.

"Участок Бирюлевской линии метро соединит станцию "ЗИЛ" МЦК и станцию "Кленовый Бульвар" БКЛ. В настоящее время ведутся предпроектные работы для строительства Бирюлевской линии", - говорил он.