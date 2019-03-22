Ставрополье направит на ремонт сельских дорог 1,7 млрд рублей

22.03.19 10:23

© РИА Новости. Игорь Агеенко

22 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края в 2019 году направят на ремонт 1 тыс. километров дорог в селах 1,7 млрд рублей, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Общий дорожный фонд региона на текущий год - 10 млрд 803 млн рублей, из них порядка 1,7 млрд рублей направим на ремонт сельских дорог", - сказал В.Владимиров в четверг вечером в ходе "Прямой линии" с жителями края.

По словам губернатора, за счет этих средств "планируется отремонтировать порядка 1 тыс. километров сельских дорог".

Он отметил, что пять лет назад на сельские дороги выделялась только 300 млн рублей. Таким образом, на ремонт в текущем году направят более чем в 5 раз больше, чем пять лет назад.