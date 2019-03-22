|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.03.19 10:23
Ставрополье направит на ремонт сельских дорог 1,7 млрд рублей
"Общий дорожный фонд региона на текущий год - 10 млрд 803 млн рублей, из них порядка 1,7 млрд рублей направим на ремонт сельских дорог", - сказал В.Владимиров в четверг вечером в ходе "Прямой линии" с жителями края.
По словам губернатора, за счет этих средств "планируется отремонтировать порядка 1 тыс. километров сельских дорог".
Он отметил, что пять лет назад на сельские дороги выделялась только 300 млн рублей. Таким образом, на ремонт в текущем году направят более чем в 5 раз больше, чем пять лет назад.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket