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22.03.19 10:30
Более 1,2 тыс. памятников архитектуры отреставрировали в Москве за 8 лет
Как отмечается, работы на 36 из них завершились в этом году.
"Если в 2010 году количество памятников архитектуры, которые находились в плохом состоянии, составляло 39%, то в 2018-м - 6%", - подчеркнул глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По его словам, в 2018 году были отреставрированы такие знаковые объекты, как фонтан "Золотой колос" на ВДНХ, читальный зал Российской государственной библиотеки, ансамбль паровозного депо на станции "Подмосковная", здание Малого театра, особняк Кекушевой на Остоженке.
А.Емельянов добавил, что большой вклад в реставрацию памятников архитектуры вносят частные инвесторы.
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