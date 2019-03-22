Второй мост через Шексну в Череповце будет построен к концу 2025 года

22.03.19 10:38

© РИА Новости. Сергей Аверин

22 марта. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области подписан госконтракт на строительство мостового перехода через реку Шексна в Череповце, сообщает пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.

"Основной этап строительства объекта (II-IV пусковые комплексы) оценивается в 16,5 млрд рублей и будет реализован в 2019 - 2025 гг. В этом году активная фаза работ начнется в апреле - подрядчик приступит к строительству подъездов к мосту по ул. Архангельской", - говорится в сообщении.

На подготовительном этапе в 2017 году строители перенесли существующие инженерные сети и коммуникации в районе подъездов к мосту. На эти цели правительству области удалось привлечь 100 млн рублей из федерального бюджета, еще 5,9 млн рублей были выделены из регионального бюджета.

Официальная дата завершения всех работ - 1 ноября 2025 года. Для сокращения сроков строительства правительство области совместно с Федеральным дорожным агентством прорабатывает вопрос дальнейшего софинансирования проекта из федерального бюджета.

"Это поистине историческое событие не только для Череповца, но и всей области. Новый мост станет крупнейшим инфраструктурным проектом в регионе за последние десятилетия. Все согласования на сегодняшний день завершены, и мы, наконец, приступаем к долгожданной стройке", - приводит пресс-служба слова О.Кувшинникова.

Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить центральные улицы Череповца, а также будет способствовать дальнейшему развитию индустриальных парков "Шексна" и "Череповец".

По проекту новый мост будет первым в России, на котором стальные тросы будут соединять пилоны с дорожным полотном параллельно друг другу, напоминая конструкцию музыкальной арфы. В Вологодской области это будет самый длинный мост, его протяженность составит более 1 км.