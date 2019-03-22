Новые автобусы поступили в школы Иркутской области

22.03.19 10:39

© РИА Новости. Александр Кондратюк

22 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в пятницу вручил ключи от 22 новых школьных автобусов руководителям образовательных учреждений региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Более 400 детей, проживающих как в отдаленных населенных пунктах, так и в Иркутске, получат возможность ежедневно в комфортных условиях приезжать в свои школы и получать необходимые знания, а также принимать участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях своего района и всей области", - цитирует пресс-служба С.Левченко.

Агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе уточнили, что для школ закуплено 15 автобусов марки "ПАЗ" и семь - "Газель".

Автобусы поступили в Небельскую школу Казачинско-Ленского района, Хужирскую школу Ольхонского района, Атагайскую школу Нижнеудинского района, Барлукскую, Тулинскую школу и центр образования "Альянс" Куйтунского района. Свой транспорт также получили три коррекционные школы Иркутска - N1,4,12, школы города Киренска, райцентров Усть-Ордынский, Бохан, Баяндай.

В областном бюджете на текущий год на закупку школьных автобусов предусмотрено 63 млн рублей. Это позволит приобрести еще 35 автобусов для учебных заведений 17 городов и районов.