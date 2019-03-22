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22.03.19 10:46
Центр спортивной гимнастики открылся в Туле
Здание состоит из трех этажей, его общая площадь составила около 3,2 тыс. квадратных метров. В нем оборудованы разминочный зал, зал хореографии и большой зал с трибунами на 121 посадочное место.
"Завершение строительства Центра находилось на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. Профессионально оборудованные помещения соответствуют всем современным требованиям", - приводятся в сообщении слова председателя правительства региона Валерия Шерина.
По словам директора спортшколы Натальи Игнатовой, новый центр позволит снять нагрузку с помещения на улице Староникитская в Туле, в котором проходили учебно-тренировочные занятия, а также перевести семь групп художественной гимнастики из помещений, находящихся на базе нескольких центров образования.
Кроме того, технические условия Центра позволят проводить в нем всероссийские соревнования по художественной, эстетической гимнастике, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу.
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