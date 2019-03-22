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22.03.19 10:55
В московских аэропортах из-за погоды задержаны более 20 рейсов
"Наземные службы московских аэропортов работают в усиленном режиме. Постоянно расчищаются взлетно-посадочные полосы, рулежки и перроны. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительными реагентами", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в органах организации воздушного движения.
Он напомнил, что московские аэропорты аккредитованы по всепогодной категории.
"Они могут принимать и отправлять воздушные суда вне зависимости от погодных условий. Однако решение о посадке всегда остается на усмотрение командира воздушного судна", - сказал источник.
Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", утром в пятницу в "Шереметьево" задержаны 19 рейсов, еще три в "Домодедово". Два рейса из "Домодедово" отменены.
"Уходов на запасные аэродромы не зафиксировано", - сказал источник.
Утром в пятницу на Москву обрушился сильный снегопад.
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Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
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Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
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