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22.03.19 10:55

В московских аэропортах из-за погоды задержаны более 20 рейсов

© РИА Новости. Илья Питалев
22 марта. Interfax-Russia.ru - Два десятка рейсов задержаны в московских аэропортах на фоне сильного снегопада.

"Наземные службы московских аэропортов работают в усиленном режиме. Постоянно расчищаются взлетно-посадочные полосы, рулежки и перроны. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительными реагентами", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в органах организации воздушного движения.

Он напомнил, что московские аэропорты аккредитованы по всепогодной категории.

"Они могут принимать и отправлять воздушные суда вне зависимости от погодных условий. Однако решение о посадке всегда остается на усмотрение командира воздушного судна", - сказал источник.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", утром в пятницу в "Шереметьево" задержаны 19 рейсов, еще три в "Домодедово". Два рейса из "Домодедово" отменены.

"Уходов на запасные аэродромы не зафиксировано", - сказал источник.

Утром в пятницу на Москву обрушился сильный снегопад.

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