Сахалин вложит в реконструкцию самого северного аэропорта региона 2,9 млрд рублей

22.03.19 11:04

© РИА Новости. Андрей Шапран

22 марта. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" (принадлежит Минимущества Сахалинской области) объявило конкурс с ограниченным участием на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта "Оха" (филиал аэропорта Южно-Сахалинска).

По данным системы "СПАРК-Маркетинг", начальная (максимальная) цена контракта - 2,884 млрд руб. При этом ранее сообщалось, что власти рассчитывают получить из федерального бюджета на реконструкцию ВПП 3,2 млрд рублей.

Подрядчику предстоит осуществить реконструкцию в два этапа с мая 2019 года по октябрь 2021 года. Первый этап включает в себя строительство новой ВПП длиной 1,6 км, второй - реконструкцию перрона, устройство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и другие работы.

Заявки принимаются до 15 апреля, итоги торгов будут подведены 18 апреля.