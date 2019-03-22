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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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22.03.19 11:04
Сахалин вложит в реконструкцию самого северного аэропорта региона 2,9 млрд рублей
По данным системы "СПАРК-Маркетинг", начальная (максимальная) цена контракта - 2,884 млрд руб. При этом ранее сообщалось, что власти рассчитывают получить из федерального бюджета на реконструкцию ВПП 3,2 млрд рублей.
Подрядчику предстоит осуществить реконструкцию в два этапа с мая 2019 года по октябрь 2021 года. Первый этап включает в себя строительство новой ВПП длиной 1,6 км, второй - реконструкцию перрона, устройство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и другие работы.
Заявки принимаются до 15 апреля, итоги торгов будут подведены 18 апреля.
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