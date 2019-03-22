Текслер потребовал 100% сортировки поступающего на полигон Полетаево мусора

22.03.19 11:09

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил собственникам ООО "Полигон ТБО" (Полетаево) подготовить дорожную карту по увеличению мощности сортировочного комплекса полигона для перехода на 100%-ую сортировку мусора, поступающего из Челябинска.

"Что касается сортировки, размещать (хоронить - ИФ) отходы полностью - неправильно и несовременно. Все это нужно перерабатывать. Я жду от вас конкретных предложений (по увеличению мощностей сортировки - ИФ)", - заявил А.Текслер в пятницу во время посещении полигона.

В свою очередь гендиректор полигона Захид Камилов сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что в настоящее время действует один сортировочный комплекс, который перерабатывает около 40% поступающего мусора.

"На 100-процентную сортировку мусора мы планирует выйти в 2020 году. Для этого нужно построить еще 3 комплекса. На эти цели мы планируем инвестировать 150 млн рублей из собственных средств", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с сентября прошлого года после закрытия челябинской городской свалки коммунальные отходы из Челябинска начали вывозить на лицензированные полигоны в Полетаево и Урефты. Эта мера - временная, пока не будет построен полигон в Чишме.