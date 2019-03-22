Украинец Гриб получил 6 лет колонии за подстрекательство к терактам в Сочи

22.03.19 11:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 марта. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу Павлу Грибу, который подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.

По решению суда П.Гриб приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

Адвокат обвиняемого Марина Дубровина после оглашения приговора сообщила журналистам, что Павел Гриб объявил голодовку.

"Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо", - сказала М.Дубровина.

Как сообщалось, 19-летний П.Гриб был задержан 24 августа2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

По данным следствия, с марта по май 2017 года, обвиняемый, находясь на Украине, переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что П.Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.