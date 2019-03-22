Расконсервация фонтанов началась в Москве

22.03.19 11:28

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 марта. Interfax-Russia.ru - ГБУ "Гормост" приступило к расконсервации 69 городских фонтанов, в том числе светодинамического водного комплекса в музее-заповеднике "Царицыно", сообщил руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

"Фонтан в ГМЗ "Царицыно" - единственный в столице, который в холодное время года укрывается куполом высотой 18 метров и площадью более 2 300 кв. метров", - сказал Г.Гасангаджиев журналистам в пятницу.

По его словам, 21 марта сотрудники ГБУ "Гормост" начали демонтаж купола, который состоит из восьми секторов весом 400 кг каждый.

"Составные части купола соединяются с помощью 4 тыс. болтов и 4 тыс. пластин и удерживаются 64 закладными деталями. Работа по уборке купола и дальнейшие промывка, уборка, вывоз оборудования будут проходить в ближайшие 10 дней", - пояснил глава департамента.

Г.Гасангаджиев уточнил, что на объекте каждый день будут работать бригады из 25 человек и три единицы техники.

Светодинамический фонтан в ГМЗ "Царицыно" - один из красивейших фонтанов столицы. Его инженерная часть включает в себя 82 насоса, около 4 тыс. светильников и музыкальную установку.

В пресс-службе департамента ЖКХ уточнили, что в настоящее время сняты накрывные элементы с другого крупного фонтанного комплекса - "Годы войны" на Поклонной горе.

Сезон работы фонтанов в Москве традиционно открывается в конце апреля.