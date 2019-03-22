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22.03.19 11:31
ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищении средств гособоронзаказа
"ФСБ совместно со следственным департаментом МВД России в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по городу Москве по признакам части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности, реализуются следственные действия в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве", - сообщили "Интерфаксу в пятницу в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что изымается документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Спецслужба не сообщает каких-либо других подробностей по существу проводимых мероприятий.
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