ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищении средств гособоронзаказа

22.03.19 11:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 марта. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о проведении следственных действий в рамках уголовного дела по мошенничеству на ряде станкостроительных предприятий в Москве, Петербурге и Липецке, выполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ).

"ФСБ совместно со следственным департаментом МВД России в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по городу Москве по признакам части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности, реализуются следственные действия в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве", - сообщили "Интерфаксу в пятницу в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что изымается документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Спецслужба не сообщает каких-либо других подробностей по существу проводимых мероприятий.