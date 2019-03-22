Новый глава Челябинской области проинспектировал "точки экологического напряжения"

22.03.19 12:07

© РИА Новости. Александр Кондратюк

22 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время первой поездки в новой должности вместо посещения соцобъектов в Челябинске в пятницу решил посетить территории, экологические проблемы которых вызывают широкий общественный резонанс.

"Меня не устроил план посещения объектов, которые мне предложили (для первого объезда в пятницу - ИФ). Я думаю, что есть более проблемные места. Поэтому принял решение проехать по местам, которые вызывают общественный резонанс", - заявил А.Текслер журналистам, подводя итоги поездки.

Он отметил, что не случайно выбрал для поездки "точки экологического напряжения" - Коркинский разрез, горящую в поселке Роза закрытую свалку и Полетаевский полигон, куда свозят мусор из Челябинска.

"Экологические вопросы - одни из самых проблемных для территории. Это мне было понятно и до приезда в регион. Так что я думаю, это было правильное решение", - сказал врио губернатора.

Ранее в пятницу новый глава региона попросил президента "Русской медной компании" Всеволода Левина предоставить подробный план по ускорению тушения Коркинского разреза.

"Дайте мероприятия по ускорению тушения, что можно для улучшения экологической ситуации прямо сейчас, потому что весной ситуация будет хуже. Меня не устраивает, что пожары (эндогеннные - ИФ) будут потушены только в 2020 году, когда с Томинского ГОКа начнут поступать закладочные материалы", - сказал он при посещении разреза.

Также А.Текслер поручил главе Коркинского района Челябинской области Наталье Лощининой ускорить работы по тушению свалки в поселке Роза.

"Я вчера посмотрел новости и вот сегодня приехал сам посмотреть, на месте. Нужно действовать срочно, потому что весной будет хуже ситуация", - отметил А.Текслер на встрече с Н.Лощининой в ходе объезда территории региона.

Он попросил главу района взять ситуацию с тушением на постоянный контроль и до понедельника сформировать предложения для регионального министерство экологии, сколько потребуется людей, техники и денег для исправления ситуации.

Врио губернатора подчеркнул, что следующей задачей является рекультивация этой свалки. Данную работу, по мнению А.Текслера, также необходимо делать быстрее.

"Нужно ускорить работу по постановке ее территории на кадастровый учет, подготовить проект и направить его на Главгосэкспертизу", - сказал А.Текслер.

Он добавил, что намерен обратиться с министерством экологии РФ о выделении финансирования на решение проблемы данной свалки.

А.Тесклер также сообщил, что по итогам посещения объектов дал конкретные поручения главе Коркинского района и своему заместителю, курирующему экологически вопросы, Сергею Сушкову.

"Буду внимательно смотреть, как выполняется работа. Все объекты будут находиться в зоне моего постоянного внимания", - сказал он.

Кроме того, врио губернатора пообещал встретиться с жителями пос. Полетаево, которые специально приехали на полигон, чтобы выразить свое несогласие с расширением его мощностей.

"Жители поставили передо мной ряд вопросов, будем обязательно разбираться, отвечать на эти вопросы. С людьми надо общаться. Я обещал и, безусловно, буду это делать", заявил А.Текслер.

Врио главы региона сообщил, что уже поручил собственникам ООО "Полигон ТБО" (Полетаево) подготовить дорожную карту по увеличению мощности сортировочного комплекса полигона для перехода на 100%-ую сортировку мусора, поступающего из Челябинска.

"Что касается сортировки, размещать (хоронить - ИФ) отходы полностью - неправильно и несовременно. Все это нужно перерабатывать. Я жду от вас конкретных предложений (по увеличению мощностей сортировки - ИФ)", - заявил А.Текслер в пятницу.

В свою очередь гендиректор полигона Захид Камилов сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что в настоящее время действует один сортировочный комплекс, который перерабатывает около 40% поступающего мусора.

"На 100-процентную сортировку мусора мы планирует выйти в 2020 году. Для этого нужно построить еще 3 комплекса. На эти цели мы планируем инвестировать 150 млн рублей из собственных средств", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона А.Текслера. Он ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

Выборы нового губернатора состоятся 8 сентября 2019 года.