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"Российская студенческая весна" пройдет в мае в Перми

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
22 марта. Interfax-Russia.ru - XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 14 по 19 мая в Перми.

Соглашение по организации и проведению этого фестиваля подписали в пятницу глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в Москве, передал с места событий корреспондент "Интерфакса".

"Фестиваль "Российская студенческая весна" - это первый творческий проект нашего объединения. Мне кажется, это очень важно. Важны такие проекты, которые ведут не только к профессиональному росту, но также и к личностному росту, творческой самореализации. Я уверен, что фестиваль, который уже более четверти века объединяет тысячи талантливых людей, как раз позволит им продемонстрировать свое мастерство и получить поддержку", - сказал А.Комиссаров после подписания соглашения.

По его словам, в этом году организаторы ожидают, что число участников конкурсных мероприятий программы превысит 60 тысяч человек, а в национальный этап пройдут около 2 тысяч человек. Отборы проходят по семи направлениям: танец, музыка, театр, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная концертная программа. Региональные этапы пройдут с 1 по 24 апреля, а лучшие творческие коллективы смогут войти в региональную делегацию и выступить в финале. Самым массовым направлением фестиваля станут региональные программы, где каждый субъект должен будет представить постановки, раскрывающие его культурное наследие.

"Фестиваль ежегодно объединяет огромное количество студентов любых специальностей. В этом году мы проводим финал "Российской студенческой весны" уже в 27-й раз. Огромное количество и вузов и ссузов принимают участие, и нам конечно очень важно, чтобы на каждом этапе лучшие из лучших могли себя проявить и в финале", - подчеркнул П.Красноруцкий.

Он также уточнил, что в этом году уже в третий раз пройдет международный проект - "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". Этот фестиваль состоится с 4 по 7 июня в Ставрополе и соберет около 2,5 тысяч участников 23 стран мира. Лучшие участники "Студенческих весен" разных лет смогут попасть на этот международный финал.

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит с 1992 года. Его отборочные этапы проходят в учебных заведениях регионов России, затем в городах, а после этого - на региональном уровне, по итогам которого формируется региональная делегация для участия в "Студенческой весне" на федеральном уровне.

Учредители фестиваля - министерство образования и науки РФ, министерство культуры РФ и общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи".

В 2018 году фестиваль прошел в Ставрополе. В отборочных этапах фестиваля приняли участие более 160 тыс. студентов.

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 16 проектов: "Лидеры России", олимпиаду "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие.

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