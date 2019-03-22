Погоду в Крыму испортит Атлантический циклон

22.03.19 12:27

© РИА Новости. Михаил Мордасов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение распространили в Крыму на пятницу и субботу из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды: ливней и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона вечером и до конца суток 22 марта, в течение 23 марта в Крыму ожидаются сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 20-25 м/с, сильный дождь, переходящий в снег, гололедно-изморозевые отложения", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Спасатели просят жителей Крымского полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под большими деревьями.