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Глава Севастополя заявил о поддержке Москвой проекта моста через разделяющую город бухту

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
22 марта. Interfax-Russia.ru - Проект строительства моста, который соединит Северную и Южную стороны Севастополя, а также городской дорожной хорды, в правительстве России предварительно поддержали, заявил губернатор Дмитрий Овсянников на заседании правительства города в пятницу, комментируя итоги прошедшего 20 марта совещания в Москве.

"Мной была представлена информация по Гераклейской рокаде и мосту (через Севастопольскую бухту - ИФ) в письменном обращении. Предварительно, нас поддержали. Это (решение по обращению - ИФ) было озвучено Дмитрием Николаевичем Козаком (вице-премьер РФ - ИФ) и профильным министром на совещании, в рабочей части. Ваши (профильных чиновников правительства Севастополя - ИФ) задачи, как вы и обещали, - в апреле выйти из технико-ценового аудита по мосту, представить все документы", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Севастополя и глава Крыма выступали с докладами на совещании с членами правительства России в Москве в минувшую среду. Д.Овсянников проинформировал участников совещания о намерениях построить в городе мост длиной 935 метров, который соединит разделенные бухтой Северную и Южную стороны города. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды - Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов - около 40 млрд рублей.

Идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые была озвучена в сентябре 2017 года, после которой руководство страны поручило губернатору города проработать возможные варианты строительства.

Сейчас между Северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром.

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