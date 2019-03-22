Первое дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" направят в суд в мае

22.03.19 12:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 марта. Interfax-Russia.ru - Одно из трех уголовных дел о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", как ожидается, направят в суд в мае 2019 года, сообщил журналистам в пятницу координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ Дмитрий Малинин на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Сибирь".

"Есть три дела: два из них завершены. В первом деле, расследование которого завершили 20 августа 2018 года, обвиняемые - Юлия Богданова, Георгий Соболев, Надежда Суденок, Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Антюшин и Сергей Генин. С этим делом уже ознакомились и потерпевшие и обвиняемые. Оно будет в ближайшее время передано в прокуратуру, а после этого можно говорить, что дело будет направлено в суд в мае", - сказал Д.Малинин.

По его словам, с материалами второго дела знакомится проходящий обвиняемым по нему руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

Д.Малинин добавил, что расследование третьего дела еще продолжается.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По делу о пожаре в "Зимней Вишне" арестованы 15 человек. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность), 160 (растрата), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки).