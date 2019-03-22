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22.03.19 13:04
Правительство РФ отметило низкую эффективность реализации ФЦП "Развитие космодромов"
"Отметить низкую эффективность реализации за 2018 г. федеральной целевой программы "Развитие космодромов". Госкорпорации "Роскосмос" (главе Д.Рогозину) принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 г. указанной программы и до 30 марта 2019 г. доложить в правительство РФ", - говорится в решениях правительства, принятых в результате состоявшегося накануне обсуждения и опубликованных на сайте кабинета министров.
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