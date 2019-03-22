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22.03.19 13:11

Медведев дал неделю на объяснение причин срыва сдачи объектов федеральной инвестпрограммы

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
22 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил представить ему до 29 марта доклад о причинах срыва ввода в эксплуатацию объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) и обозначить новые сроки ввода этих объектов.

Поручение дано по итогам состоявшегося накануне заседания правительства, на котором, в частности, обсуждалось исполнение ФАИП в 2018 году.

Поручение адресовано руководителям федеральных органов исполнительной власти - государственных заказчиков строек, и объектов, включенных в ФАИП.

"До 29 марта представить председателю правительства доклады о причинах необеспечения ввода в эксплуатацию в установленные сроки объектов капстроительства с указанием сроков, в которые эти объекты будут введены в эксплуатацию", - говорится в поручении.

Заказчики строек в рамках ФАИП должны "принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства" в рамках этой программы.

Кроме того, Минэкономразвития по требованию правительства до конца марта должно представить список неэффективных кураторов строек, включенных в ФАИП.

"Минэкономразвития России до 29 марта 2019 года представит в правительство РФ список заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти - госзаказчиков соответствующих строек и объектов, включенных в ФАИП, курирующих вопросы строительства соответствующих объектов и не обеспечивших их своевременный ввод в эксплуатацию, для принятия решения о применении к ним мер ответственности", - говорится в документе.

Также Минэкономразвития до 15 мая должно представить в правительство предложения по изменению в действующее законодательство, которые предусматривали бы возможность переноса остатков неиспользованных по состоянию на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование строек и объектов, включенных в ФАИП.

В минувший четверг на заседании правительства Д.Медведев предупредил, что поставит вопрос о несоответствии членов кабинета министров занимаемым должностям в случае, если не будут устранены причины отставания в исполнении ФАИП.

"Обращаюсь к министерствам и ведомствам, руководителям их: все причины отставания должны быть устранены, иначе я это буду рассматривать, как вашу неспособность с этим процессом справиться", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что нужно вернуться к графику исполнения ФАИП и поддерживать хороший темп.

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