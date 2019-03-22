Более 3 тыс. многодетных семей получат бесплатные участки в Подмосковье

22.03.19 13:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 марта. Interfax-Russia.ru - Порядка трех тысяч участков планируют бесплатно предоставить многодетным семьям в Подмосковье в этом году, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

"У нас хорошая динамика за первые 2 месяца 2019 года, в настоящий момент уже более 400 семей получили земельные участки. Это хороший показатель. Также мы уже сформировали более 2,5 тыс. участков, которые будем в максимально короткие сроки предоставлять многодетным", - сказал В.Коган в пятницу журналистам.

Он уточнил, что данные участки предоставят до конца года.

По словам министра, также в ближайшее время будут сформированы ещё порядка 2,4 тыс. участков для многодетных.

В 2018 году было выдано 2 289 участков.