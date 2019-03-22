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22.03.19 13:19
В Воронежской области после взрыва проверят все котельные
"Есть специализированная организация, которая обслуживает такое оборудование. Разберемся, когда в последний раз проходила проверка, какие виды работ делали. Кроме того, будут проверены вообще все блочные газовые котельные. Важно не просто отработать это "на бумаге", а понять, что в работе котельных нужно проверить, какие элементы работы автоматики", - приводятся в сообщении слова А.Гусева.
Проверку планируется провести до окончания отопительного сезона.
Кроме того, глава региона распорядился выделить средства на ремонт квартир жителей дома в селе Никольское Новоусманского района, в котором в результате взрыва котельной были повреждены окна.
"Будут полностью компенсированы затраты на ремонт квартир. Александр Гусев также дал поручение отремонтировать фасад дома и провести благоустройство прилегающей территории", - отмечается в сообщении.
Взрывной волной окна были выбиты в нескольких квартирах дома, расположенного вблизи котельной.
По информации глава Новоусманского района Дмитрия Маслова, накануне вечером к жильцам пострадавших от взрыва квартир приезжали рабочие, чтобы замерить рамы. Новые стеклопакеты обещают поставить к 25 марта. Пока разбитые стекла затянули пленкой, жильцам передали тепловые пушки.
Помимо этого, губернатор поручил выплатить родственникам погибшей при взрыве женщины 500 тыс. рублей. Материальная помощь также будет оказана и пострадавшим.
Взрыв и обрушение газовой котельной произошли в совхозе Масловский (село Никольское) в минувший четверг. В результате инцидента погибла женщина, еще два человека пострадали. Без отопления остались жилые дома, а также социальные объекты.
По предварительным данным, причиной аварии послужило прекращение подачи воды в котел, в результате произошел его перегрев и взрыв, здание котельной полностью разрушено.
Губернатор дал поручение создать специальную комиссию по выявлению причин взрыва котельной и устранению его последствий.
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