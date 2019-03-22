Живой символ Ярославля - медведица Маша - вышла из спячки

22.03.19 13:26

Фото: сайт ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"

22 марта. Interfax-Russia.ru - Вышла из спячки медведица Маша, живущая в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

"Вот уже 31 год Маша является живым символом Ярославля и, безусловно, любимицей маленьких посетителей музея. Самочувствие медведицы хорошее и уже 20 апреля она встретится с гостями праздника "День медведя", - сообщает пресс-служба музея.

Сейчас медведица вовсю наслаждается весенним солнцем.

Машу привезли в Ярославль из вологодских лесов медвежонком после того, как охотники убили ее мать.

Сейчас вес медведицы - более 200 кг, рост - свыше двух метров. За свою жизнь она ни разу не болела.

В 2015 Маша установила рекорд, впав в спячку перед самым Новым годом.

С медведем связана легенда об основании Ярославля, он изображен на городском гербе.

Многие ярославцы считают, что весна в городе наступает, когда просыпается их любимица.