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22.03.19 13:26
Живой символ Ярославля - медведица Маша - вышла из спячки
"Вот уже 31 год Маша является живым символом Ярославля и, безусловно, любимицей маленьких посетителей музея. Самочувствие медведицы хорошее и уже 20 апреля она встретится с гостями праздника "День медведя", - сообщает пресс-служба музея.
Сейчас медведица вовсю наслаждается весенним солнцем.
Машу привезли в Ярославль из вологодских лесов медвежонком после того, как охотники убили ее мать.
Сейчас вес медведицы - более 200 кг, рост - свыше двух метров. За свою жизнь она ни разу не болела.
В 2015 Маша установила рекорд, впав в спячку перед самым Новым годом.
С медведем связана легенда об основании Ярославля, он изображен на городском гербе.
Многие ярославцы считают, что весна в городе наступает, когда просыпается их любимица.
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