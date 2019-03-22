Медработники для ухода за тяжелобольными заключенными появятся во ФСИН

22.03.19 13:29

© РИА Новости. Алексей Филиппов

22 марта. Interfax-Russia.ru - ФСИН РФ начала подготовку медработников, которые будут ухаживать за тяжелобольными заключенными, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников после совещания с начальником управления медико-санитарного обеспечения службы Александром Приклонским.

"В настоящее время заключенным, ограниченным в передвижении или нуждающемся в постоянном уходе, приходится помогать их сокамерникам. Теперь за такими заключенными будут ухаживать младшие медработники, подготовка которых уже начата", - сказал И.Мельников в пятницу.

Представитель ОНК также рассказал, что в РФ в 2018 году были освобождены 2 тысячи 438 заключенных, чьи заболевания входят в утвержденный постановлением правительства РФ перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания.

"Из 4 тысяч 202 человек, обратившихся с ходатайством об освобождении по болезни, 2 тысячи 438 были удовлетворены. Это крайне важная цифра, так как еще 10 лет назад количество освобожденных граждан исчислялось всего лишь несколькими десятками человек", - подчеркнул И.Мельников.

"Я со своей стороны рассказал А.Приклонскому о тяжелобольных заключенных в московском регионе, он пообещал разобраться. Кроме того, представитель ФСИН признал крайне эффективной взаимодействие службы с членами ОНК, которое, надеюсь, будет продолжено", - отметил ответственный секретарь.