Шесть картин Куинджи с видами Крыма выставили в Русском музее

22.03.19 13:34

© РИА Новости. Пресс-служба Третьяковской галереи

22 марта. Interfax-Russia.ru - Камерная выставка работ Архипа Куинджи, посвящённых природе Крыма, открылась в пятницу в Садовом вестибюле Михайловского дворца Русского музея.

"Мы представили избранные работы. Это шесть картин, в том числе знаменитая работа "Ай-Петри. Крым". С Крымом художника связывало многое, его предки вышли из Крыма" - рассказала журналистам ведущий научный сотрудник Русского музея Галина Кречина.

Среди выставленных работ также полотна "Море. Крым", "Облако над степью", "Закат", "Закат в степи на берегу моря".

По её словам, выставка продлится 1,5 месяца, после чего полотно "Ай-Петри. Крым" отправится на комплексную реставрацию.

Г.Кречина добавила, что постоянная экспозиция с работами А.Куинджи (порядка 20 картин, среди прочих побывавших на выставке в Третьяковской галерее) в настоящее время монтируется, её открытие планируется к концу марта.

Главный хранитель Русского музея Ольга Бабина подчеркнула, что временная выставка оснащена третьим рубежом охраны, что исключает угрозу кражи экспонатов.

"По рекомендации министерства культуры временные выставки будут оснащены третьим рубежом охраны. Это дополнительные датчики, благодаря которым об изменении состояния предмета идёт дополнительный сигнал на пульт охраны. Работы, которые представлены на выставке, уже оснащены третьим рубежом охраны", - сказала О.Бабина.

"Конечно, нет, это нереально", - сказала О.Бабина, отвечая на вопрос о вероятности повторения событий, произошедших в Третьяковской галерее с картиной "Ай-Петри. Крым". - Это несколько провокационные события, которые произошли, может быть, из-за того, что было много людей. Это случайность, от которой никто не застрахован, как от вандализма".

27 января в Третьяковской галерее случилась вызвавшая большой резонанс кража картины А.Куинджи "Ай-Петри. Крым". Полотно было украдено из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял его со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в экспозицию.

После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.