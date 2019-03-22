Суд обязал Ульяновский институт гражданской авиации обеспечить летную практику курсантам

22.03.19 13:40

© РИА Новости. Николай Хижняк

22 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Ульяновске по искам транспортного прокурора обязал Ульяновский институт гражданской авиации им. главного маршала авиации Б.П.Бугаева обеспечить прохождение летной практики курсантами, которые не выполнили обязательный норматив из-за нехватки воздушных судов и в итоге не получили вовремя диплом.

Приволжская транспортная прокуратура сообщает в пятницу, что институт и его филиалы в Омске, Красном Куте (Саратовская область) и Сасово (Рязанская область) не выдали дипломы курсантам 2017 и 2018 годов выпуска из-за непрохождения ими необходимого объема летной подготовки.

"Ситуация возникла по вине института по причине нехватки в учебном заведении и его филиалах необходимого количества учебных воздушных судов и летно-инструкторского состава", - говорится в сообщении.

В результате перед пятью курсантами Омского летно-технического колледжа гражданской авиации - филиала института - образовалась задолженность по налетам по 90 часов на каждого, они не смогли получить свои дипломы еще в 2018 году.

"В интересах пяти курсантов направлены иски об обязании института обеспечить завершение их летной практики в срок до 1 июня 2019 года. Решениями суда исковые требования прокурора в интересах двух курсантов удовлетворены в полном объеме, остальные иски находятся на рассмотрении", - отмечается в пресс-релизе.

Ситуация находится на контроле Ульяновской транспортной прокуратуры.