Эрмитаж второй день подряд эвакуируют из-за сообщений о минировании

22.03.19 13:47

© РИА Новости. Алексей Даничев

22 марта. Interfax-Russia.ru - Посетителей Эрмитажа эвакуируют в пятницу из-за поступивших угроз взрыва в Зимнем дворце.

"22 марта в Эрмитаже было получено сообщения об угрозе теракта. В связи с этим проводится эвакуация посетителей. Основной музейный комплекс закрыт на вход", - сообщает музей в "Твиттере".

Утром в четверг Эрмитаж также проверяли из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании. Проверка не выявила опасных предметов.

"Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было. Основной музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа работают в обычном режиме", - сообщалось в четверг на странице музей в социальной сети "ВКонтакте".

Музей открылся для посещения с двухчасовым опозданием.