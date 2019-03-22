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22.03.19 13:53

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
22 марта. Interfax-Russia.ru - Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отметил, что инфляция в феврале-марте 2019 года складывается несколько ниже его ожиданий. "Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне", - подчеркивает Банк России.

Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался, но отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы, считает ЦБ.

Регулятор обращает внимание на снижение краткосрочных проинфляционных рисков. В связи с эти он понизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%. ЦБ по-прежнему ожидает возвращение инфляции к 4% в первой половине 2020 года.

ЦБ допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечается в сообщении.

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