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22.03.19 14:10

Рогозин: Россия вступает в гонку с ведущими державами за освоение дальнего космоса

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
22 марта. Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" готовится представить главе государства и правительству проект программы по освоению Луны, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сейчас мы входим в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе", - сказал Д.Рогозин в пятницу в ходе посещения ракетно-космической корпорации "Энергия" группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

Он заявил, что "Роскосмос" обсуждает с РАН параметры программы по освоению Луны и окололунного пространства.

"С Российской академией наук мы обсуждаем лунную программу, буквально вчера мы с Александром Михайловичем Сергеевым (президент РАН - ИФ) сидели допоздна и обсуждали все виды полезных нагрузок, которые необходимы для формирования научной лунной станции", - сказал Д.Рогозин.

"Впереди у нас защита этого проекта в правительстве РФ, конечно, у президента и, безусловно, в Федеральном собрании, потому что все это потребует средств, определённых организационных усилий", - сказал глава "Роскосмоса".

Он заявил, что заинтересован в максимальном информировании депутатов о работе, проводимой госкорпорацией.

"Мы бы очень хотели, чтобы наша ведущая фракция в Государственной Думе - "Единая Россия" - была абсолютно в теме той работы, которую сегодня проводит новая администрация "Роскосмоса", и проблем, которые у нас есть и того, как мы будем их решать", - сказал Д.Рогозин.

В свою очередь, глава фракции "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что в ближайшее время пройдут парламентские слушания, посвящённые космической тематике, поэтому депутатам важно лично увидеть работу, проводимую "Роскосмосом".

"Это колоссальные бюджетные деньги, для нас крайне важно, чтобы эти средства были израсходованы эффективно, а производимая "Роскосмосом" продукция была передовой. Это вопрос безопасности", - сказал С.Неверов.

Д.Рогозин пригласил "единороссов" на один из ближайших пилотируемых пусков на космодром на Байконур.

"Мы обязательно воспользуемся с коллегами этим приглашением и посетим пуск. Это очень волнительное мероприятие", - сказал С.Неверов.

Он пообещал Д.Рогозину подготовить кого-то из депутатов к полету в космос. "Может быть не из своей фракции", - сказал вице-спикер, пообещав подготовить кандидата к 60-летию полёта Юрия Гагарина.

Накануне другая думская фракция - ЛДПР - посещала НПО им.Лавочкина в подмосковных Химках и Д.Рогозин пригласил ее депутатов на ракетный пуск на космодроме "Восточный". Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский предложил отправить в космос члена своей фракции - главу комитета по физкультуре и спорту Михаила Дегтярёва.

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