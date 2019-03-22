Акциз на безалкогольные напитки снизит их производство в РФ на 18%

22.03.19 14:17

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 марта. Interfax-Russia.ru - Акциз на сладкие безалкогольные напитки, идея о введении которого время от времени возникает в органах власти, приведет к росту цен на них и снижению производства и продаж почти на 18%. Такой прогноз представил президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков на международной конференции "Рынок сахара стран СНГ" в пятницу в Москве.

Сославшись на результаты исследования последствий введения различных ограничений в отрасли, он сообщил, что предполагаемый эффект акциза "полностью демпфируется теми потерями, которые повлечет за собой снижение потребления продукции". Причем потери будут и в смежных с безалкогольной отраслью производствах.

Кроме того, последствием этого может стать снижение конкурентоспособности российских производителей на рынке ЕАЭС и сокращение экспорта продукции.

По его словам М.Новикова, риском для отрасли являются и другие попытки ее регулирования. Речь, в частности, идет о маркировке.

По данным союза, по потреблению безалкогольных напитков на человека в год Россия занимает лишь 49 место в мире среди 80 обследуемых стран.