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22.03.19 14:23

Паслера представили в Оренбуржье в качестве врио губернатора

© РИА Новости. Михаил Климентьев
22 марта. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в пятницу представил в Оренбурге врио губернатора региона Дениса Паслера, сообщается на сайте полпредства.

"У Дениса Паслера есть необходимый административный и хозяйственный опыт для решения этих задач, в том числе в законодательной и исполнительной власти. Он четыре года возглавлял правительство Свердловской области, где смог выстроить эффективную работу регионального правительства и обеспечить поступательное развитие области", - приводятся в пресс-релизе слова И.Комарова.

Он отметил, что врио губернатора обладает опытом работы в бизнесе, в горнодобывающей промышленности и топливно-энергетическом комплексе.

"В том числе он осуществлял проекты в Оренбургской области: при его участии построены Орская, Сорочинская и Новосергиевская солнечные электростанции", - сказал полпред, отметив, что Д.Паслеру предстоит своими знаниями, опытом и упорной работой в короткий срок завоевать доверие жителей Оренбургской области.

21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий. Врио главы региона назначен Д.Паслер до вступления в должность лица, избранного губернатором.

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