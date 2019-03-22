Реализацию нескольких десятков проектов в рамках СЗПК можно начать до конца года - Медведев

22.03.19 14:39

© РИА Новости. Александр Астафьев

22 марта. Interfax-Russia.ru - Несколько десятков проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) можно будет начать реализовывать до конца года, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы видим, что интерес инвесторов к таким условиям, которые заложены в законопроекте (о СЗПК - ИФ), которые разрабатывались совместно с бизнесом, достаточно высокий. Была создана рабочая группа, которая отбирает предварительные заявки. Поступило их довольно много", - сказал он, открывая совещание по вопросу "О защите и поощрении капиталовложений и развитие инвестиционной деятельности в РФ".

Премьер уточнил, что речь идет примерно об 1 тыс. инициатив, причем их общий объем в денежном выражении составляет порядка 76 трлн рублей.

"Мы рассчитываем к концу года, что уже несколько десятков проектов можно будет начать реализовывать. Это даст ощутимый эффект при достижении целей национальных проектов", - отметил Д.Медведев.

Премьер предложил в рамках совещания в пятницу "пройтись" по законопроекту для того, чтобы окончательно расставить точки над "i", закончить дискуссию, чтобы документ мог быть вынесен на заседание правительства.

В совещании принимают участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, замминистра финансов Андрей Иванов, председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, председатель совета директоров EVRAZ plc Александр Абрамов, гендиректор АО "СУЭК" Владимир Рашевский, председатель совета директоров АО "Группа Илим" Захар Смушкин и президент РСПП Александр Шохин.