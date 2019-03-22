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22.03.19 14:40
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
"Материалы уголовного дела поступили в суд. Дата начала судебного процесса пока не назначена", - сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Как ожидается, судебный процесс начнется в начале апреля и пройдет в закрытом от слушателей режиме, так как материалы дела содержат гриф "секретно".
Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ). Следствие полагает, что он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания по сбору военных секретов.
Ф.Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.
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