Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд

22.03.19 14:40

© РИА Новости. Антон Денисов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

"Материалы уголовного дела поступили в суд. Дата начала судебного процесса пока не назначена", - сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Как ожидается, судебный процесс начнется в начале апреля и пройдет в закрытом от слушателей режиме, так как материалы дела содержат гриф "секретно".

Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ). Следствие полагает, что он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания по сбору военных секретов.

Ф.Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.