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22.03.19 14:50

Около 5 млрд рублей потратят в Ростовской области на проект "Ипотека"

© РИА Новости. Нина Зотина
22 марта. Interfax-Russia.ru - Бюджетники, молодые многодетные семьи, молодые ученые, а также ветераны боевых действий смогут воспользоваться мерами государственной поддержки при приобретении жилья в рамках проекта "Ипотека" в Ростовской области, сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц в пятницу.

"Задача проекта "Ипотека" - дать возможность гражданам приобрести жилье с помощью ипотечного кредита. Мы предоставляем государственную поддержку гражданам, господдержка заключается в компенсации части процентной ставки на ипотечный кредит на приобретение данного жилья. Финансирование на эти цели предусмотрено на эти шесть лет - около 5 млрд рублей", - сказал С.Куц на торжественной выдаче молодым семьям свидетельств о праве на получение бюджетных субсидий.

Он отметил, что в ближайшем будущем доля участников этого проекта должна быть увеличена до 50%, при этом процентная ставка по кредиту не должна превышать 8%.

Проект "Ипотека" был утвержден губернатором Ростовской области Василием Голубевым в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Реализация регионального проекта будет осуществляться до 2024 года.

В 2018 году на реализацию проекта было выделено 665,5 млн рублей. С помощью бюджетных субсидий приобрели жилье около тысячи граждан, и продолжено финансирование около 3 тыс. жителей Ростовской области, получающих субсидии с прошлых лет.

В текущем году предусмотрен объем финансирования проекта в размере 804,2 млн рублей.

С начала 2019 года выдано около 400 свидетельств о праве на получение государственной поддержки различным категориям граждан. Более 50% из них - это молодые семьи.

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