Школьников Урая отправили на досрочные каникулы из-за ОРВИ

22.03.19 14:55

© РИА Новости. Алексей Владыкин

22 марта. Interfax-Russia.ru - В школах Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) досрочно ввели каникулы в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщается на сайте городской администрации в пятницу.

Каникулы продлятся с 25 по 31 марта.

Перенос школьных каникул, которые были запланированы с 29 апреля по 5 мая, стал альтернативой введению карантина. Такое решение позволит снизить количество болеющих детей и реализовать учебный план образовательных учреждений, отмечается в сообщении.

В феврале в школах Урая уже вводился карантин по гриппу и ОРВИ. Тогда учебный процесс был приостановлен с 5 по 14 февраля.

Также ранее карантин вводился в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.