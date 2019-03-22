Набиуллина: пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле, новая оценка пика - 5,5%

22.03.19 15:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 марта. Interfax-Russia.ru - Пик годовой инфляции в РФ будет пройден в марте-апреле этого года, новая оценка пика составляет 5,5%,сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Месячные темпы роста цен уже снижаются. Пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле, скажется эффект базы. Пик инфляции составит, по нашим уточненным оценкам, около 5,5%. Напомню, что в декабре мы не исключали, что инфляция может заметно превысить этот уровень", - сказала председатель Банка России.

Э.Набиуллина на пресс-конференции пояснила, что укрепление рубля в начале года и благоприятные прогнозы по урожаю в 2019 году ограничивают инфляционные ожидания.

"Есть признаки того, что уменьшились риски повышенных темпов роста цен на отдельные продовольственные товары. В феврале снизились цены на ряд продуктов, которые до этого вносили заметный вклад в ускорение продовольственной инфляции", - отметила она.

"Кроме того, в последние месяцы прекратился рост как внутренних, так и внешних цен на основные зерновые культуры. Текущие ожидания урожая этого года благоприятные, что также ограничивает риски с этой стороны", - заявила глава ЦБ.

"Кроме того рубль в первые месяцы года укрепился, что благоприятно сказалось как на ценовой динамике, так и на инфляционных ожиданиях", - добавила Э.Набиуллина

Банк России ранее сообщал, что инфляция на пике в марте-апреле может достичь 5,5-6,0%.