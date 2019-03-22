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22.03.19 15:23

Нынешний этап замен среди губернаторов завершился, уверена Матвиенко

© РИА Новости. Илья Питалев
22 марта. Interfax-Russia.ru - Очередная волна отставок губернаторов в российских регионах завершилась, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я не занимаюсь заменой губернаторов, поэтому не могу сказать, будут ли еще (отставки - ИФ). По моему ощущению, этот этап уже закончился. Потому что до 8 сентября (Единый день голосования - ИФ) надо дать время исполняющим обязанности о себе заявить", - сказала В.Матвиенко в интервью "Интерфаксу".

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