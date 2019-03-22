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22.03.19 15:26
Собянин: классическая культура в Москве набирает популярность
"Считалось, что театры со временем должны отмереть, потому что развивается кино, интернет. И зачем эта классическая история - затратная и не такая емкая с точки зрения количества зрителей. Но ничего подобного не состоялось. Наоборот, сегодня театры переполнены, живут новой жизнью, создают огромное количество новых постановок. Все эти дискуссии заканчиваются, когда мы смотрим, как относятся люди к театрам. Их приходит с каждым годом все больше и больше", - сказал С.Собянин.
Он напомнил, что нынешний год объявлен в России Годом театра.
Мэр также отметил, что современные технологии не снизили популярности музеев и выставочных залов.
"У нас были сомнения о том, что будет происходить в наших музеях. Экспонаты можно посмотреть и на сайтах. И это не оправдалось. Людям хочется прийти и соприкоснуться с искусством вживую", - сказал он.
Аналогичные сомнения, заметил С.Собянин, касались востребованности библиотечной сети.
"Считалось, что у нас не будет библиотек в классическом понимании. Зачем библиотеки, когда каждый человек, школьник, студент может зайти в электронную библиотеку, в интернет. Зачем эта бумага, зачем эта библиотека, смысл? Оказалось и этот посыл абсолютно неправильный", - отметил он.
По словам мэра Москвы, в городских библиотеках внедрили новые формы работы с посетителями и теперь "москвичи с большим удовольствием приходят в библиотеки, общаются".
Помимо этого он напомнил, что учреждения культуры расположены не только в центре Москвы, но и в отдаленных районах.
"На самом деле, наши культурные учреждения, а их больше 10 тысяч, разбросаны по всему городу. Они разные по своему качеству, по своему объёму, но, тем не менее, у нас есть огромная сеть учреждений", - сказал С.Собянин.
В своём выступлении он также поблагодарил работников столичных театров за уличные постановки, показанные в рамках городских фестивалей "Московские сезоны", которые, в свою очередь, привлекают в Москву все больше и больше туристов.
IV Московский культурный форум пройдет с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж".
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