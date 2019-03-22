Угроза взрыва в Эрмитаже вновь оказалась ложной, музей открыт

22.03.19 15:38

© РИА Новости. Игорь Руссак

22 марта. Interfax-Russia.ru - Основной музейный комплекс Эрмитажа открыт после проверки, вызванной угрозами взрыва.

"После эвакуации посетителей и сотрудников с территории Эрмитажа сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии провели осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было. Музей открыт", - сообщает музей в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

Как сообщалось, днем в пятницу в Эрмитаже было получено сообщения об угрозе взрыва. Посетители были эвакуированы, Зимний дворец закрывался на вход.

Утром в четверг Эрмитаж также проверяли из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании. Проверка не выявила опасных предметов.