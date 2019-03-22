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22.03.19 15:41

Застройщики без эскроу-счетов будут достраивать дома при "ручном" управлении властей

© РИА Новости. Григорий Сысоев
22 марта. Interfax-Russia.ru - Застройщики, не использующие при строительстве жилья схему эскроу-счетов, смогут получить финподдержку от Фонда защиты прав дольщиков, если об этом будут ходатайствовать власти субъектов РФ, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев журналистам в пятницу в Ставрополе.

"Один из инструментов (поддержки застройщиков, работающих не по схеме эскроу-счетов - ИФ), который был предложен - это дополнительное фондирование Фонда защиты прав дольщиков и возможность привлечь оттуда ресурсы на возвратной основе для достройки домов. Это должно происходить под непосредственным администрированием субъекта РФ. Те застройщики, за которых будет ходатайствовать субъект и возьмет проекты на "ручное" управление, мы этим застройщикам должны помочь", - сказал В.Якушев.

Также он уточнил, что в течение недели "выйдет перечень поручений, подписанный главой государства, в котором будет определен механизм поддержки застройщиков", которые продолжат работу без схемы эскроу-счетов.

Он подчеркнул, что помощь будет оказана компаниям, которые "имеют хорошие истории, сдали не один объект и при этом не имеют ни одного обманутого дольщика".

"Таким компаниям должны помочь в этот переходный период", - уточнил В.Якушев.

В РФ в настоящее время реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом Минстрой РФ подготовил критерии для определения застройщиков, которым разрешат достроить жилье без перехода на схему финансирования с применением эскроу-счетов. В частности, количество заключенных договоров долевого участия должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений в проекте, а степень готовности проекта должна составлять не менее 30%.

В.Якушев ранее прогнозировал, что около 30% проектов на рынке жилья могут не получить финансирование после изменения правил работы 1 июля текущего года.

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