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ЦБ РФ не готов назвать сроки снижения ключевой ставки в 2019 году

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
22 марта. Interfax-Russia.ru - Банк России ожидает появления условий для снижения ключевой ставки в 2019 году, более конкретно назвать сроки пока не готов, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

"Мы, действительно, уточнили наши ожидания по моменту, когда могут сложиться условия для снижения нашей ключевой ставки. Раньше мы говорили: конец 2019 - начало 2020 года, сейчас говорим - в 2019 году. Мы сейчас не готовы давать более конкретные данные, более конкретную информацию по тому, когда это может произойти", - сказала она, отметив, что это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика, инфляция.

"Много неопределенностей, рисков, о которых я уже сказала, поэтому мы здесь будем зависеть от того, как будет складываться ситуация в этом году", - отметила Э.Набиуллина.

Также она сообщила, что на заседании в пятницу вариант снижения ключевой ставки не рассматривался.

"Мы рассматривали, по сути дела, один вариант - это сохранение ставки на этом заседании совета директоров", - сказала она, отвечая на вопрос, рассматривал ли совет директоров среди вариантов снижение ставки.

Говоря о позиции ЦБ относительно подачи сигналов рынку перед заседанием совета директоров, она отметила, что это не является обычной практикой Банка России, к ней регулятор обращался, когда видел серьезные расхождения своих ожиданий и ожиданий рынка.

"Что касается сигналов перед заседанием совета директоров, это наша обычная практика - не давать эти сигналы. Мы давали сигналы несколько раз, когда считали необходимым чуть-чуть подкорректировать ожидания рынка, когда видели, что эти ожидания рынка серьезно отклоняются от наших ожиданий. Какой-то специальной практики или специального правила - давать сигналы перед заседанием совета директоров у нас не было, и мы не собираемся к этому возвращаться. Безусловно, вопросы денежно-кредитной политики между заседаниями совета директоров с участием наших специалистов обсуждаются на разных площадках. Конечно, мы там делимся своими размышлениями на эту тему, так как хотим быть достаточно прозрачными и понятными", - пояснила она.

Ранее в пятницу Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

ЦБ отметил, что инфляция в феврале-марте 2019 года складывается несколько ниже его ожиданий. "Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне", - подчеркивает Банк России.

Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался, считает ЦБ. По его оценке, вклад этого фактора в годовую инфляцию составил около 0,6-0,7 процентного пункта (п.п.), что соответствует нижней границе интервала ожиданий Банка России (0,6-1,5 п.п.). "Отдельные отложенные эффекты повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить во втором квартале текущего года", - отмечает Банк России.

Регулятор обратил внимание на снижение краткосрочных проинфляционных рисков. В связи с эти он понизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%. ЦБ по-прежнему ожидает возвращение инфляции к 4% в первой половине 2020 года.

По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года.

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