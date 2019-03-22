ЦБ РФ не готов назвать сроки снижения ключевой ставки в 2019 году

22 марта. Interfax-Russia.ru - Банк России ожидает появления условий для снижения ключевой ставки в 2019 году, более конкретно назвать сроки пока не готов, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
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"Мы, действительно, уточнили наши ожидания по моменту, когда могут сложиться условия для снижения нашей ключевой ставки. Раньше мы говорили: конец 2019 - начало 2020 года, сейчас говорим - в 2019 году. Мы сейчас не готовы давать более конкретные данные, более конкретную информацию по тому, когда это может произойти", - сказала она, отметив, что это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика, инфляция.
"Много неопределенностей, рисков, о которых я уже сказала, поэтому мы здесь будем зависеть от того, как будет складываться ситуация в этом году", - отметила Э.Набиуллина.
Также она сообщила, что на заседании в пятницу вариант снижения ключевой ставки не рассматривался.
"Мы рассматривали, по сути дела, один вариант - это сохранение ставки на этом заседании совета директоров", - сказала она, отвечая на вопрос, рассматривал ли совет директоров среди вариантов снижение ставки.
Говоря о позиции ЦБ относительно подачи сигналов рынку перед заседанием совета директоров, она отметила, что это не является обычной практикой Банка России, к ней регулятор обращался, когда видел серьезные расхождения своих ожиданий и ожиданий рынка.
"Что касается сигналов перед заседанием совета директоров, это наша обычная практика - не давать эти сигналы. Мы давали сигналы несколько раз, когда считали необходимым чуть-чуть подкорректировать ожидания рынка, когда видели, что эти ожидания рынка серьезно отклоняются от наших ожиданий. Какой-то специальной практики или специального правила - давать сигналы перед заседанием совета директоров у нас не было, и мы не собираемся к этому возвращаться. Безусловно, вопросы денежно-кредитной политики между заседаниями совета директоров с участием наших специалистов обсуждаются на разных площадках. Конечно, мы там делимся своими размышлениями на эту тему, так как хотим быть достаточно прозрачными и понятными", - пояснила она.
Ранее в пятницу Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
ЦБ отметил, что инфляция в феврале-марте 2019 года складывается несколько ниже его ожиданий. "Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне", - подчеркивает Банк России.
Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался, считает ЦБ. По его оценке, вклад этого фактора в годовую инфляцию составил около 0,6-0,7 процентного пункта (п.п.), что соответствует нижней границе интервала ожиданий Банка России (0,6-1,5 п.п.). "Отдельные отложенные эффекты повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить во втором квартале текущего года", - отмечает Банк России.
Регулятор обратил внимание на снижение краткосрочных проинфляционных рисков. В связи с эти он понизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%. ЦБ по-прежнему ожидает возвращение инфляции к 4% в первой половине 2020 года.
По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года.