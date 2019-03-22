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22.03.19 16:18
Произошла утечка химиката на Свердловской железной дороге, угрозы экологической безопасности нет
"На станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги при осмотре грузового состава сотрудниками ОАО "РЖД" была выявлена течь груза (эфир метил-трет-бутиловый). Вагон был отцеплен и отправлен в специальный тупик для устранения неисправности", - говорится в сообщении.
На движение поездов происшествие не повлияло.
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины выясняются.
Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) - высокооктановый компонент для получения неэтилированных экологически чистых бензинов.
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