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Нижегородские власти рассчитывают получить 1,2 млрд рублей на реставрацию более 70 исторических объектов к 800-летию города

© РИА Новости. Владимир Вяткин
22 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральные власти готовы выделить Нижегородской области 1,2 млрд рублей на реставрацию более 70 объектов культурного наследия (ОКН) в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

Решение дополнить план намеченных к круглой дате основных мероприятий реставрацией 73 значимых ОКН было принято в ходе встречи губернатора области Глеба Никитина и зампреда правительства РФ, председателя юбилейного оргкомитета Виталия Мутко.

Основным условием выделения федеральных средств на реставрацию является наличие проектной документации, при этом для 32 из 73 упомянутых объектов документацию только еще предстоит подготовить. Необходимые для этого 64,1 млн рублей выделит областной бюджет, говорится в сообщении.

Большинство объектов культурного наследия, попавшие в реставрационный список, находятся в центре Нижнего Новгорода, часть - в Канавинском районе (здесь располагается Нижегородская ярмарка - ИФ).

По информации пресс-службы, работы планируется провести, в частности, в бывших зданиях "Дома для подкидышей" на улице Семашко, где с 1911 года располагался детский приют, а сейчас находится педиатрический институт, "Больницы Красного Креста" на Верхне-Волжской набережной, основанной купцом Митрофаном Рукавишниковым. В список вошли также "Жилой дом завода Красное Сормово" - богато украшенный лепниной шестиэтажный дом с аркой, и городская "Усадьба купца Костромина" - единственное сохранившееся в Нижнем Новгороде здание, связанное с жизнью механика-самоучки Ивана Кулибина. Оба строения стоят на главной улице города - Большой Покровской.

"В большинстве из этих 32 объектов культурного наследия сегодня находятся учреждения социальной направленности. В зданиях требуется ремонт фасадов и кровель, гидроизоляция и фрагментарное усиление фундаментов, местами - ремонт инженерных сетей", - приводит пресс-служба слова и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игоря Петрова.

В пресс-службе облправительства агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что разработка проектно-сметной документации по упомянутым 32 объектам ОКН будет завершена до конца 2019 года, по оставшемуся 41 объекту документация уже разработана, ремонтные работы будут проводиться в 2020-2021 годах.

"В Нижнем Новгороде сохранилось много прекрасных памятников архитектуры, которые нуждаются в обновлении. Большая работа была проделана при подготовке к Чемпионату мира по футболу. Следующей "ласточкой" должен был быть проект "Купеческий Нижний", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, объем финансирования по этому проекту "не очень большой - около 150 миллионов рублей", но эти средства уже заложены в федеральном бюджете. Они будут направлены на реставрацию нескольких важных объектов, например, усадьбы Добролюбовых на Лыковой дамбе и Музея нижегородской фотографии.

"Но сразу было понятно, что этого финансирования недостаточно для того, чтобы достойно подготовить город к юбилею. Будем готовить документацию для новых объектов. Отдельно продолжается разработка проекта восстановления исторического центра Нижнего Новгорода. Пилотной территорией выбрана улица Ильинская. Это будет принципиально новый подход к возрождению жизни в центрах древних городов", - заверил Г.Никитин.

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