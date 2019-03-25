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25.03.19 10:57
ВДВ на учениях в Крыму отрабатывают уничтожение объектов "противника"
"В учениях задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота", - сказано в сообщении.
В ходе маневров "будут отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки", информирует военное ведомство.
Десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации будет осуществляться на несколько площадок приземления. Одним из самых зрелищных эпизодов станет высадка подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из десантных кораблей "с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований", информирует Минобороны РФ.
"Подразделениям ВДВ предстоит проведение маневров в незнакомых для них районах. Десантники отработают захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил группировки, при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчетов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений", - сказано в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило об усилении дивизии ВДВ в Новороссийске танковым батальоном, оснащенным танками Т-72Б3.
По данным военного ведомства, с января текущего года отдельный танковый батальон в Новороссийской дивизии ВДВ укомплектован командирами и экипажами боевых машин, которые прошли обучение в учебных центрах Минобороны России.
1 августа 2018 года командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в ВДВ создают три танковых батальона.
Ранее танки в российской армии были только у Сухопутных войск.
Сообщалось, что ВДВ в 2018 году должны были получить более 30 модернизированных танков Т-72Б3.
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