Авиация ЗВО приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами

25.03.19 11:01

© РИА Новости. Ульяна Соловьева

25 марта. Interfax-Russia.ru - Боевые самолёты и вертолёты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приведены в готовность для борьбы с ледовыми заторами в ходе вскрытия рек в 26 регионах России, сообщает пресс-служба ЗВО.

Экипажи многоцелевых самолётов Су-35С, Су-34, вертолётов Ми-8 "Терминатор", дислоцированные на военных аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия находятся в двухчасовой готовности к вылету для уничтожения ледового затора.

Лётчики готовы применить авиационные бомбы минимального калибра.

Мониторинг паводковой обстановки круглосуточно осуществляется мобильными наблюдательными группами военных инженеров, беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" и "Элерон", а также военными вертолётами в ходе учебно-боевых вылетов.

Взаимодействие с местными органами власти в 26 субъектах страны организует Региональный центр управления Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба отмечает, что заторы льда могут угрожать гидротехническим сооружениями и возможными разливами рек.