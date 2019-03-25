Более 70 соглашений о сотрудничестве подготовлено для подписания на КЭФ-2019

25.03.19 11:25

© РИА Новости. Максим Блинов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Более 70 соглашений о сотрудничестве в различных сферах между ведомствами, компаниями, регионами и организациями в настоящее время готовы для подписания на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в 2019 году, сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин журналистам в понедельник.

"Сейчас у нас подготовлено 71 соглашение. Будет больше, потому что обычно ближе к началу форума заявляются другие территории и компании. В этом году у нас большой объем соглашений по реализации инвестиционной программы "Енисейская Сибирь". Это будут соглашения уже с конкретными обязательствами инвесторов и краевой власти", - пояснил С.Верещагин.

По словам вице-премьера, на КЭФ-2019 также предполагается подписать ряд соглашений о сотрудничестве между регионами, об экологии, меморандум о создании регионального хаба на базе аэропорта "Емельяново" (Красноярск) совместно с авиакомпанией "Аэрофлот",

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Красноярск главе государства была представлена совместная инициатива властей Красноярского края, Хакасии и Тувы о создании межрегиональной инвестиционной программы "Енисейская Сибирь" и социально-экономическом развитии сибирского макрорегиона.

В апреле 2018 года первые 7 инвестпроектов под общим брендом "Енисейская Сибирь" были представлены на очередном Красноярском экономическом форуме. В ноябре на базе ОАО "Корпорация развития Красноярского края" была создана исполнительная дирекция комплексного инвестпроекта "Енисейская Сибирь".

В феврале 2019 года власти Красноярского края передали на утверждение в правительство РФ проект инвестиционной программы "Енисейская Сибирь".

Всего в инвестпрограмму "Енисейская Сибирь" вошло 32 инвестиционных проекта с общим объемом финансирования до 2027 года в размере 1,8 трлн рублей. Из них 12 проектов на 1,3 трлн рублей будут реализованы на территории Красноярского края.

XVI Красноярский экономический форум пройдет в Красноярске с 28 по 30 марта. Международная информационная группа "Интерфакс" является стратегическим информационным партнером КЭФ-2019.