Пункты сбора батареек на утилизацию появятся во всех школах Прикамья

25.03.19 11:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство образования и науки Пермского края, экологический благотворительный фонд "Обитаемый Урал" и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Теплоэнерго" подписали трехсторонее соглашение об установке пунктов сбора батареек во всех школах региона, сообщается в пресс-релизе администрации правительства и губернатора края.

По условиям соглашения, "Теплоэнерго" будет бесплатно доставлять использованные батарейки на переработку.

По словам министра образования и науки региона Раисы Кассиной, эти пункты появятся во всех школах Пермского края до конца текущего года.

"Такие проекты помогают приучить подрастающее поколение быть ответственными к окружающей среде. Начальная школа-детский сад N5 одна из первых, где появился пункт сбора батареек. Аналогичные приемники будут установлены во всех 840 школах Пермского края в 2019 году. Установки начнутся в апреле", - сказала Р.Кассина, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Директор "Теплоэнерго" Алик Башаев отметил, что батарейки не относятся к твердым коммунальным отходам и их достаточно сложно отсортировать из всего объема отходов. Подписание соглашения является шагом к раздельному сбору мусора в регионе.

В свою очередь руководитель благотворительного фонда "Обитаемый Урал" Вячеслав Марков почеркнул, что батарейки можно переработать на 94%, в то время как одна захороненная батарейка отравляет 20 кв. метров и пять деревьев.

Пресс-служба отмечает, что Пермский край регулярно участвует в аналогичных акциях по сбору использованных аккумуляторов. В частности, 20 марта в рамках Всероссийской акции "Зеленые игры" пермяки собрали 250 кг использованных батареек и взамен получили 250 зеленых яблок. В прошлом году акция позволила собрать 23 тонны батареек.