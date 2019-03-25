ВС настаивает на конкретизации понятий в законе о "шпионских" гаджетах

25.03.19 11:46

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 марта. Interfax-Russia.ru - В правительственном законопроекте о специальных технических средствах для негласного получения информации следует уточнить ряд понятий, говорится в официальном отзыве Верховного суда на соответствующий законопроект.

Этот проект закона внесён в Госдуму в феврале 2019 года. Он предлагает дополнить статью 138.1 Уголовного кодекса РФ примечанием, согласно которому под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома её обладателя).

Однако в отзыве, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", Верховный суд прокомментировал предложение отнести к числу специальных технических средств "специальный инструмент" и "программное обеспечение". "Представляется, что данные понятия нуждаются в правовом толковании как применительно к Уголовному кодексу РФ, так и в целях определения случаев их законного производства и оборота", говорится в документе.

В отзыве также отмечается, что "в рамках проведённого Верховным Судом РФ в июле 2018 года изучения практики рассмотрения дел о преступлениях, предусмотренных статьей 1381 УК РФ, суды обратили внимание на необходимость нормативно четко закрепить признаки специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в целях отличия их от иных технических средств, разрешенных к законному применению".

Это связано с тем, что "в настоящее время широкое распространение получили цифровые диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры и пр., имеющие высокие технические характеристики, малогабаритные размеры, интегрируемые в другие устройства (компьютеры, сотовые телефоны, часы и т.п.), которые позволяют использовать их для скрытного получения информации, то лицу, не обладающему специальными познаниями, сложно определить, относится ли, например, ручка со встроенным диктофоном или часы со встроенной видеокамерой к специальным техническим средствам", говорится в документе.

Кроме того, в отзыве Верховного суда указывается, что имеющаяся в проекте закона формулировка "независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы", даёт возможность "излишне широко толковать норму, что вызовет сложности её правоприменения".

Согласно действующему законодательству незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных "технических средств", предназначенных для негласного получения информации, наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. За подобное предусмотрены и другие виды наказания, в частности, лишение свободы на срок до четырех лет.

Правительственный законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении во второй половине апреля.