Беглов принял отставку председателя жилищного комитета Шияна

25.03.19 11:51

© РИА Новости. Игорь Онучин

25 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель жилищного комитета Петербурга Валерий Шиян покидает Смольный.

"Сегодня принимаю отставку председателя жилищного комитета Шияна Валерия Васильевича", - сказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, открывая заседание правительства города в понедельник.

В пресс-службе Смольного сообщили, что В.Шиян отправлен в отставку "за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга"

"Документы переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении без уточнения, какие именно документы.

Комментируя журналистам свою отставку, В.Шиян отметил, что не планирует возвращаться на государственную службу.

"Быть чиновником - это трудное дело. Я сыт этой работой, на государственную службу не вернусь. Надо сейчас отдохнуть, а летом подумать (чем дальше заниматься - ИФ). Может, буду работать по основной специальности, я - инженер-строитель, строить у нас нужно много. Если я где-то в чем-то провинился, то прошу меня извинить, это было неумышленно. Работы было много и, если я за чем-то не уследил, простите меня", - сказал он.

В.Шиян уклонился от ответа на вопрос о передаче в правоохранительные органы сведений о неудовлетворительной уборке в центре города.

В.Шиян возглавлял комитет с ноября 2011 года. Известно, что В.Шиян служил в КГБ и ФСБ, был заместителем Георгия Полтавченко, когда тот возглавлял управления налоговой полиции по Петербургу.