Минстрой: федеральный бюджет позволит расселить аварийное жилье в полном объеме

25.03.19 11:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Выделенные из бюджета средства позволят расселить аварийное жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года, в полном объёме, заявил в понедельник глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Мы завершили с регионами работу по выверке площади аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Таким образом, средства, которые запланированы по федеральному проекту, позволят расселить весь объём аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", - сказал В.Якушев на селекторном совещании.

Он подчеркнул, что Минстрой разработал всю необходимую нормативную базу по расселению аварийного жилья, однако регионы подключаются к работе неактивно.

"В настоящее время регионы работают над формированием программ и подготовкой заявок. Работа пока идет не так активно, как бы нам хотелось. Напоминаю, что все соглашения с фондом должны быть заключены регионами до 1 июля 2019 года", - заключил В.Якушев.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что по программе расселения аварийного жилья, которая завершилась в 2017 году, более трёх тысяч человек еще не переселены.