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25.03.19 11:58
Минстрой: федеральный бюджет позволит расселить аварийное жилье в полном объеме
"Мы завершили с регионами работу по выверке площади аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Таким образом, средства, которые запланированы по федеральному проекту, позволят расселить весь объём аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", - сказал В.Якушев на селекторном совещании.
Он подчеркнул, что Минстрой разработал всю необходимую нормативную базу по расселению аварийного жилья, однако регионы подключаются к работе неактивно.
"В настоящее время регионы работают над формированием программ и подготовкой заявок. Работа пока идет не так активно, как бы нам хотелось. Напоминаю, что все соглашения с фондом должны быть заключены регионами до 1 июля 2019 года", - заключил В.Якушев.
Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что по программе расселения аварийного жилья, которая завершилась в 2017 году, более трёх тысяч человек еще не переселены.
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